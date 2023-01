Amarante investe 430 mil euros para manter preços dos passes

A Câmara de Amarante anunciou que vai assegurar a manutenção dos preços dos passes rodoviários "por forma a que o seu valor se mantenha igual ao praticado em 2022, minimizando o impacto no orçamento das famílias". A medida custa 430 mil euros, isto é mais 15% em comparação com o investimento feito em 2022

"É um grande esforço do município mas vai ter reflexo direto na vida de mais de duas mil pessoas que viajam, diariamente, nos serviços públicos de transportes de passageiros municipais", garante Rita Marinho Batista, vereadora com o pelouro do Trânsito.

Assim, este ano de 2023, o Passe Municipal mantém o preço de 30 euros mensais para circular em toda a rede municipal, no transporte urbano e na linha de transporte regular que funciona entre a Estação Rodoviária do Queimado e a estação ferroviária de Vila Meã. Esta linha, com sete ligações diárias, que coincidem com os horários de maior procura da CP, continua a ser gratuita para quem tiver passe ou bilhete da CP, e tem um custo de 50 cêntimos para os restantes utilizadores.

Para viajar apenas nas linhas urbanas, o passe estudante e o bilhete simples mantêm também os seus valores: 7,5 euros e 50 cêntimos, respetivamente.

Continuam ainda em vigor as medidas no âmbito do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, que permitem aos seniores e pessoas com deficiência e grau de incapacidade igual/superior a 60 por cento, viajarem gratuitamente nos transportes públicos coletivos do município.

Simultaneamente, o Município, enquanto Autoridade de Transporte, mantém a autorização para a Cercimarante operar, de forma complementar ao transporte público regular, o Transporte de Passageiros Flexível, para pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas.