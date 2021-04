Amarante investe 740 mil euros em centro BTT na serra do Marão 

António Orlando Hoje às 19:55 Facebook

A Casa da Rua, em Aboadela, na Serra do Marão, vai ser transformada num Centro de Apoio aos percursos de BTT. A abertura do concurso para a remodelação e requalificação do edifício foi aprovada em reunião de Câmara.

Trata-se de um novo capítulo da aposta de Amarante no turismo de aventura e natureza, potenciado pelas serras do Marão e Aboboreira e pelos rios Olo, Ovelha e Tâmega que atravessam o território amarantino.

A ideia do Executivo de José Luís Gaspar é criar em Aboadela uma espécie de placa giratória para a Serra do Marão aproveitando um edifício antigo, propriedade do município, situado junto ao IP4.

Do caderno de encargos do concurso público consta a instalação de uma estação de serviço para bicicletas, uma oficina, um espaço de apoio/convívio, balneários e três espaços de alojamento.

O valor base da empreitada é de 741 mil euros, financiados pelo Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE).