Amarante reduz em duas horas a iluminação de Natal

JN/Agências Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Amarante vai diminuir em duas horas por dia o período de ligação das iluminações de natal e utilizará exclusivamente tecnologia LED para baixar o consumo energético.

Segundo a Autarquia, estas medidas resultarão numa "significativa poupança", face à crise energética, mas permitirão "manter o espírito natalício e contribuir para a animação de rua".

Até 10 de janeiro, cerca de 250 mil leds vão iluminar o centro de Amarante e Vila Meã.

PUB

Na sede do concelho, junto aos paços do concelho, será montada uma árvore artificial, com 25 metros de altura.

Em Vila Meã, segundo polo urbano do concelho, a autarquia instalará uma árvore com 10 metros de altura.

Na ponte de São Gonçalo, haverá um túnel de luz coreografado com animação das formas, "resultando num bonito espetáculo de luz e cores, atrativo para os visitantes", refere a autarquia.

As iluminações serão inauguradas no sábado, às 18.30 horas, no centro histórico, com um espetáculo de pirotecnia e a apresentação de uma peça de teatro infantil.

Na quadra natalícia, Amarante proporciona aos residentes e aos visitantes vários eventos culturais e lúdicos, destacando-se o concerto de natal da Orquestra do Norte, no dia 17 de dezembro, às 22 horas, na Igreja de São Gonçalo.

Até 9 de janeiro, a biblioteca municipal e o polo de Vila Meã recebem uma mostra e venda de presépios, com cerca de 300 exemplares.