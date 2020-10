Amarante vai ter transporte público para pessoas em cadeira de rodas

Antonio Orlando Hoje às 18:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir da próxima segunda-feira, a Cercimarante disponibiliza um serviço de transporte de passageiros flexível (TPF) para pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas.

O serviço com cariz público, batizado de "O Meu Bus", foi "pensado para ser uma resposta complementar à oferta de transportes existente", explica fonte da Cerci.

A carrinha, que fará o transporte com licença de circulação pela Autoridade Local de Transportes no concelho de Amarante até 31 de dezembro de 2020, terá como objetivo colmatar as necessidades de mobilidade dos cidadãos que necessitem de um serviço específico e de proximidade, contribuindo assim para o seu bem-estar, autonomia e qualidade de vida.

Para utilização d"O Meu Bus, os passageiros devem proceder à reserva com 24 horas de antecedência, através do número verde gratuito 800 210 186. O serviço tem uma taxa de ativação de 5 euros e após a entrada do passageiro na viatura será cobrado o valor de 50 cêntimos.

Os cidadãos com deficiência e mobilidade reduzida em cadeira de rodas, detentores de Atestado Médico de Incapacidade Multiuso com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 por cento, auferem da gratuitidade do serviço, ao abrigo da medida do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) implementada pelo Município de Amarante. "Na eventualidade do cliente pretender que o serviço contemple a sua espera, este terá um custo extra de 2,3% do IAS em vigor (438,81€)/hora, o que corresponde a 10,00€/hora e não está abrangido pela medida do PART", esclarece a fonte.

O Meu Bus está disponível de segunda a sábado, exceto feriados, no seguinte horário: segunda a sexta-feira: 9h-13h/14h-16h/18h-21h; Sábado: 9h-13h/14h-19h.