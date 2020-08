Aparatoso despiste de mota em Amarante deixa jovem ferido

Ontem às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 17 anos ficou ferido esta tarde de sábado na sequência do despiste de uma scooter que conduzia na EN101. O rapaz, que seguia no sentido Mesão Frio-Amarante, despistou-se à entrada da ponte sobre o rio Ovelha, no lugar da Ponte, Padronelo, Amarante.

"A scooter bateu na proteção da ponte e o rapaz acabou por, em voo, cair abaixo da ponte, em cima de uma pedras. A scooter ficou na estrada", explicou ao JN um dos moradores.

O jovem, natural de Lousada, depois de assistido pela SIV do INEM, foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Amarante para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O alerta foi dado às 18.41 horas. A GNR tomou conta da ocorrência