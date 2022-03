Autocarro destrava-se e fica suspenso em cima das Termas de Amarante

Um autocarro da RodoAmarante que, esta segunda-feira à tarde, estava estacionado no parque junto à ponte "nova" de Amarante destravou-se e só parou 20 metros à frente, ficando suspenso no talude. Por baixo, no talude inferior, localiza-se a Estância Termal de Amarante.

O alerta foi dado cerca das 16 horas. Pelo que o JN conseguiu apurar o autocarro estava vazio na hora do incidente, sem passageiros e sem motorista.

O embate do pesado de passageiros no gradeamento de apoio ao passeio terá evitado que o veículo caísse em cima do edifício Termal. A Proteção Civil Municipal, apoiada por um reboque de pesados, ao final da tarde, retirou o autocarro para local seguro.

A RodoAmarante é a empresa que desde 1 setembro de 2021 tem a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros no concelho de Amarante.