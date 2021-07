Bastonária dos Nutricionistas quer ser presidente da Assembleia de Amarante

António Orlando Ontem às 23:15 Facebook

Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, foi esta segunda-feira anunciada como candidata do PS/Amarante à Assembleia Municipal nas próximas eleições autárquicas.

Natural de Amarante, Alexandra Bento chegou a ser apontada como candidata à Câmara, onde teria o apoio de Francisco Assis, porém a escolha do candidato à Câmara acabaria por recair em Hugo Carvalho, atual presidente da concelhia e deputado socialista na Assembleia da República.

"É com sentido de responsabilidade e imperativo de consciência que encabeço a lista de candidatos à Assembleia Municipal por acreditar que Amarante, as suas gentes, a sua história, as suas instituições e organizações merecem mais e melhor" explica Alexandra Bento em comunicado emitido pela candidatura do PS designada por "Amarante como Imaginamos".

Alexandra Bento, de 52 anos, é doutorada em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição e detém uma pós-graduação em Gestão na Saúde. É bastonária da Ordem dos Nutricionistas desde 2012 e foi presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas.

O candidato à Câmara pelo PS, Hugo Carvalho, citado no mesmo comunicado, destaca o percurso profissional da "ilustre amarantina" ara concluir que "são inegáveis as suas competências técnicas e profissionais e os enormes contributos que trará a esta candidatura, à Assembleia Municipal e ao nosso concelho".

Francisco Assis, atual presidente do Conselho Económico e Social (CES) e uma voz do centro-esquerda dentro de um PS, é o mandatário da candidatura do PS/Amarante.

A presidência da Assembleia Municipal é atualmente pertença da coligação PSD/CDS "Afirmar Amarante", que deverá recandidatar o atual presidente, Pedro Cunha.