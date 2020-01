Bispo foi ao colégio S. Gonçalo avaliar reestruturação orgânica

António Orlando Ontem às 23:49 Facebook

O Bispo do Porto D. Manuel Linda deslocou-se nesta sexta-feira ao Colégio de São Gonçalo para se inteirar da implementação do projeto de recuperação das instalações.

A empreitada que contemplou igualmente a aquisição de "novo e moderno" equipamento escolar, decorre no âmbito do processo de reestruturação orgânica que a Diocese do Porto está a levar a cabo naquele estabelecimento de ensino diocesano em Amarante.

O plano chegou a gerar alguma polémica local por, alegadamente, estar a remeter para segundo plano o Monsenhor Manuel Clemente, até então histórico diretor do Colégio. "Este Colégio foi dirigido por pessoas de muito valor, entre elas o Monsenhor Clemente, uma delas uma referência absoluta para nós", tratou de dizer Manuel Linda, fazendo, contudo, notar que "a história não se repete, tem evolução", ressalvou agradecendo o trabalho que a atual administração está a fazer.

Uma das novidades do processo de reestruturação orgânica do Colégio S. Gonçalo beneficia o Curso de Planos Próprios de Comunicação e Produção Multimédia que "ganhou" um novo Estúdio de fotografia, vídeo e imagem com régie e auditório para projeção de filmes.

No 2.º ciclo foram recuperadas e apetrechadas seis salas "para uma nova dinâmica" de estudo colaborativo com capacidade 110 alunos do 5.º e 6.º anos. O mesmo sucedeu em outras cinco salas, estas destinadas às disciplinas práticas e tecnológicas do Curso de Planos Próprios de Design.

"Este investimento que estamos a fazer é porque queremos a sustentabilidade do Colégio, importante para a região, porque a Diocese não retira dividendos económicos nem religiosos", garantiu, Manuel Linda.

Concluídas as obras e iniciado o 2.º período letivo "com a ocupação destas instalações pelos nossos alunos, vivemos, sem dúvida, um momento simbólico da maior importância para a estratégia de futuro a curto e médio prazo de um Colégio que tem sido uma marca de Educação nas últimas décadas e que pretende continuar a impor-se dessa forma, no território da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa", sublinhou Samuel Guedes, responsável pelo colégio diocesano.