Bombeiros de Vila Meã doam ambulância para ser levada até à Ucrânia

Os Bombeiros de Vila Meã, com a ajuda de oficinas e sucatas desta localidade do concelho de Amarante, colocaram operacional uma ambulância que estava abatida, para recuperar a sua missão de ajudar a salvar vidas, agora, na Ucrânia.

O veículo, uma Mercedes Vito de 2003, viaja carregada com material pré-cirúrgico oferecido pela associação e uma pastelaria, que havia desenvolvido uma campanha de recolha aquando do Dia da Mulher. "Também foram entregues medicamentos e produtos alimentares recolhidos no nosso quartel e os recolhidos no Externato de Vila Meã, junto da comunidade escolar", explica fonte da corporação dos Bombeiros de Vila Meã.

A viatura foi entregue, no sábado, às autoridades em Óbidos que a farão seguir para a Ucrânia, juntamente com outras duas viaturas cheias de alimentos e medicamentos doados.

Posteriormente, ainda seguirá uma outra viatura da Câmara Municipal de Amarante "com roupa e outros utensílios", acrescenta fonte dos bombeiros.