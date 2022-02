Camião carregado de palha incendeia-se na A4

Um camionista que transportava um carregamento de palha na A4, no sentido Amarante-Porto, esta sexta-feira, não ganhou para o susto quando ao quilómetro 54, junto às portagens de Vila Caiz, deu conta que a mercadoria estava a deitar fumo.

O princípio de incêndio obrigou a uma aturda intervenção dos Bombeiros de Amarante entre as 12.21 horas e as 17 horas para evitar que as insípidas chamas alastrassem. "Tiramos alguns fardos de palha e assim evitámos o pior", disse ao JN fonte dos bombeiros.

A origem do fogo é desconhecida.