Camião despista-se junto à portagem da A4 em Amarante

António Orlando Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião da Elcon, uma transportadora internacional da Roménia, despistou-se na tarde desta quarta-feira, na A4, sentido Vila Real-Porto, após as portagens de Vila Caíz, Amarante.



O pesado ficou atravessado na via, originando o corte da circulação, cerca de 1,5 km após as portagens. Segundo relatos colhidos pelo JN, o acidente terá sido potenciado por uma ultrapassagem de um ligeiro. A Unidade de Trânsito da GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.

O alerta foi dado pelas 15.30 horas e, para o local, foram acionados os Bombeiros Voluntários de Amarante, com dois operacionais e uma viatura. "O condutor do camião foi assistido no local, sem que houvesse necessidade de o conduzir ao hospital", explicou fonte dos bombeiros.