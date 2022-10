Camião solta carga e enche 500 metros da A4 com papelão

Um camião largou, este domingo, na A4, os rolos de papelão que transportava. Cerca de 500 metros da via, no sentido Amarante/Porto, ficaram cobertos com a carga. A Brigada de Trânsito de Penafiel está a sinalizar o local que, apesar do acidente, permanece transitável.

De acordo com a página de internet da Proteção Civil, a ocorrência deu-se às 21.14 horas. Fonte da Brigada de Trânsito de Penafiel disse ao JN que não houve qualquer despiste ou acidente envolvendo o camião.

A carga soltou-se, na via da esquerda, ao quilómetro 50,5 da A4, no sentido Amarante/Porto, estando a ocupar cerca de 500 metros da autoestrada.

A Brigada de Trânsito de Penafiel está a recolher a carga e a sinalizar o local, mas indica que a circulação não está interrompida.