Carrinha cai de uma altura de sete metros e fere com gravidade criança em Amarante

Antonio Orlando Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança ficou ferida com gravidade ao final da tarde desta sexta-feira, em Amarante, na sequência da queda de sete metros da carrinha em que se encontrava juntamente com mais quatro familiares (dois adultos e duas crianças).

Depois de estabilizada a criança foi transportada com apoio da VMER de Guimarães para a urgência pediátrica em Penafiel, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS). Os restantes ocupantes do veículo ficaram com ferimentos ligeiros.

O acidente que ocorreu à porta de casa das vítimas, na Travessa da Raposeira, em Figueiró - Santa Cristina, deu-se quando uma familiar das crianças iniciou a marcha na carrinha.

"O veículo estaria engatado e a senhora ter-se-á atrapalhado e terá acelerado, o que fez com que a carrinha galgasse uma ravina só parando sete a oito metros abaixo, já depois de ter capotado", disse uma fonte da equipa de emergência.

As três crianças estavam na parte de trás da carrinha comercial, enquanto os dois adultos iriam seguir viagem nos bancos do veículo.

No local estiveram, além da VMER, cinco veículos e 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã e três veículos e seis operacionais da Lixa e uma patrulha da GNR de Amarante.