Carrinha despista-se em Amarante

Uma carrinha de trabalhadores da empresa Mota Engil despistou-se, na madrugada desta segunda-feira, na Via do Tâmega, em Amarante. O acidente, apesar de aparatoso, provocou "apenas" ferimentos ligeiros num dos ocupantes do furgão sinistrado.

Assistida pelos bombeiros voluntários de Amarante, a vítima foi levada para a urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Por razões desconhecidas, a carrinha que iria buscar trabalhadores despistou-se numa rotunda.

O despiste ocorreu cerca das 4.30 horas, nas imediações do novo Hospital S. Gonçalo, na via rápida do Tâmega, no sentido Amarante-Celorico de Basto.