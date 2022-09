Ciclista morre em choque com carro em Amarante

Um homem de 25 anos morreu, na sequência de uma colisão entre um carro e uma bicicleta, ocorrida na noite deste sábado, na União de Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa, no concelho de Amarante.

A vítima mortal, o condutor da bicicleta, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Amarante e de Celorico de Basto, assim como pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João, no Porto, e do suporte imediato de vida, de Amarante, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.