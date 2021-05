CIM Tâmega e Sousa estimula processos artísticos com a comunidade  

António Orlando Hoje às 17:09 Facebook

"Aldear" pretende voltar a criar hábitos de ocupação da rua, recriando os "naturais encontros". A agenda de ações permitirá desenvolver um percurso pelo território, entre junho e agosto de 2021.

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa) vai dinamizar o "Aldear", um projeto intermunicipal na área da cultura que decorrerá entre 5 de junho e 7 de agosto de 2021, durante as tardes de fim de semana, percorrendo 11 aldeias e bairros dos municípios do Tâmega e Sousa.

Serão 11 dias de programação cultural, no Douro, Tâmega e Sousa, com 33 processos artísticos, envolvendo artistas contemporâneos oriundos de várias partes do país: Colectivo Espaço Invisível; Coruja do Mato; Discos de Platão; Ondamarela; Teatro e Marionetas de Mandrágora; Ana Bento; Burilar; Estrutura; Manuel Tur; Marina Palácio; Erva Daninha; Heurtebise; Limite Zero Associação Cultural; Terceira Pessoa e Visões Úteis.

"O envolvimento de 15 agentes artísticos especializados no trabalho com a comunidade irá contribuir para a criação efetiva de redes robustas de valorização dos indivíduos em comunidade".

Os processos artísticos com a comunidade são a base do projeto Aldear, numa estrutura comum a todos os locais de intervenção. Através de técnicas de criação artística partilhada, serão desenvolvidos espetáculos com a participação ativa da comunidade. A partir das referências do local, das histórias e interesses, serão executados processos de cocriação a partir do envolvimento local.

A programação detalhada será "anunciada em breve", promete a CIM.

O projeto artístico integrado prevê o envolvimento de três equipas artísticas em cada local de atuação, dinamizando diferentes públicos-alvo e grupos dessa comunidade. "A ideia é o desenvolvimento de competências sociais e humanas a partir do trabalho artístico, perspetivando a execução de uma tarde de encontro comunitário, aberto ao público, capaz de valorizar o trabalho dos intervenientes e dinamizar o envolvimento amplo da comunidade do local de intervenção", explica fonte da CIM Tâmega e Sousa.

O Aldear é um projeto promovido pela CIM do Tâmega e Sousa, em parceria com os municípios de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende, no âmbito da operação Cultura para Todos - Tâmega e Sousa, sendo cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FSE - Fundo Social Europeu.