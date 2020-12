Cinco mortos em lar da Misericórdia de Amarante

JN/Agências Hoje às 14:36 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Amarante comunicou esta quarta-feira a morte de cinco utentes, entre os 83 e 99 anos, de um lar da instituição, infetados pelo novo coronavírus e com outras patologias associadas.

Segundo um comunicado da instituição, os óbitos ocorreram desde 4 de dezembro, envolvendo utentes do Lar Estância Nossa Senhora da Piedade, em Amarante, distrito do Porto.

"Após a realização, esta terça-feira, de nova testagem, confirmámos a existência de 83 utentes positivos, todos assintomáticos ou com sintomas ligeiros", lê-se no comunicado, indicando ainda que aqueles utentes estão "isolados, medicados e com acompanhamento permanente do médico da Santa Casa da Misericórdia, sempre de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS)".

A instituição refere também ter-se verificado ainda a existência de 16 funcionários infetados, colocados em isolamento domiciliário.

No Lar Estância Nossa Senhora da Piedade residem 120 pessoas, informa a instituição.

"No total, a Santa Casa da Misericórdia de Amarante acolhe 325 residentes, sendo que no Lar Conselheiro António Cândido, no Serviço de Internamento Psiquiátrico e na Unidade de Cuidados Continuados, felizmente, após a realização de testes, não se verificam casos de infeção" pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, conclui a entidade, em comunicado assinado pelo provedor, José Augusto da Silva Silveira.