Clã plantam carvalho-alvarinho na Secundária de Amarante

Os Clã foram, esta segunda-feira, à aula de biodiversidade da Escola Secundária de Amarante e plantaram um carvalho-alvarinho (Quercus robur) no recreio do estabelecimento para assinalar o Dia Internacional da Biodiversidade. Junto da árvore foi colocada uma placa com um QRCode que permite ao utilizador ter acesso a informação da espécie através do telemóvel.

A iniciativa enquadrou-se numa parceria da Escola Secundária, Câmara Municipal, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e o CoLAB Forestwise (Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo).

Manuela Azevedo, Hélder Gonçalves e companhia meteram literalmente as mãos na terra para impulsionar o crescimento de uma das "grandes" árvores autóctones que há milhares de anos existem no nosso país e cuja madeira, por exemplo, é uma das que melhor envelhece o vinho do Porto.

"Soube-me muito bem [meter as mãos na terra], na verdade eu sou uma rapariga do campo e tive o privilégio de nascer e crescer numa aldeia perto de Vila do Conde", começou por referir ao JN a vocalista dos Clã. Lembrando que sempre teve um quintal e que desde miúda mexer na terra, colher coisas na terra é uma coisa presente. "Foi muito saboroso, cavar um buraquinho para pôr o nosso carvalho-alvarinho nesta escola", acrescentou Manuela Azevedo.

Minutos antes, num encontro com os alunos no auditório da Secundária de Amarante, foi vincada a urgência de todos contribuírem para salvar o planeta. No que aos Clã diz respeito, a banda diz-se comprometida com a redução da pegada ecológica dos concertos que fazem de norte a sul do país. Por exemplo, compraram cantis para reduzir o plástico (garrafas) e promover a poupança da água, eliminaram o consumo de carne e reduziram a quantidade de comida nos buffets (para evitar o desperdício alimentar) e, sempre que podem, os músicos e respetivo staff vão de comboio para os concertos. Por estrada vai apenas o equipamento e os instrumentos.

"Acho que convém não perder a esperança com a vontade de continuar a lutar para informar os mais novos. Fazer coisas como estas. Plantar uma árvore aqui, outra acolá, é o caminho apontado por David Attenborough no documentário 'A life on our planet' e que ainda hoje recordei na viagem até Amarante", contextualizou Manuela Azevedo.

Rogério Rodrigues da CoLAB Forestwise apelou aos jovens para que "vejam na floresta o caminho profissional a perseguir, onde há empregabilidade a 100%".

Ensinar os mais velhos

José Luís Gaspar, autarca de Amarante, assinalou o trabalho que o município tem desenvolvido nas margens dos rios, nomeadamente no combate e substituição de infestantes por árvores autóctones, e apelou à responsabilidade de cada um. "Plantamos milhares de árvores autóctones e muitas foram roubadas, e esta não é uma postura responsável", apontou, dirigindo-se aos estudantes para que a nova geração seja uma nova força na defesa da biodiversidade ensinando os mais velhos.

Recorde-se que esta iniciativa da Escola Secundária de Amarante começou em 2019 com os Blind Zero a apadrinharem a plantação de uma árvore Freixo Duarte D'Armas - um clone do freixo que é ex-líbris de Freixo de Espada à Cinta. Em 2021, foram os GNR que, a celebrar 41 anos de carreira, ofereceram 41 árvores para serem plantadas no concelho, cada uma batizada com o nome de uma música do trio portuense.