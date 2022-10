Colisão com três carros faz dois feridos na A4

JN Hoje às 08:14, atualizado às 09:10 Facebook

Uma colisão com três carros, ao início da manhã desta sexta-feira, provocou dois feridos, na A4, perto de Vila Meã.

O acidente ocorreu cerca das 7 horas, ao quilómetro 42.7 da A4, no sentido Amarante-Porto,

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Vila Meã e com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a colisão entre os três veículos provocou ferimentos a duas pessoas, cuja gravidade ainda não foi apurada e que, pelas 8 horas, estavam a ser assistidas no local.

A Brigada de Trânsito da GNR da Maia esteve no local. A via foi cortada mas, entretanto, já foi reaberta, estando a circulação a decorrer com normalidade.