Colisão de carrinhas na A4 em Amarante faz sete feridos

Sete pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente, ocorrido ao final da tarde desta quarta-feira, 24 de março, na A4, em Amarante, após o Túnel do Marão, no sentido Vila Real - Porto.

O acidente terá sido provocado por um ligeiro de mercadorias carregado de lenha. A viatura terá entrado em despiste e colidiu com uma carrinha de nove lugares carregada com trabalhadores da construção civil. Apesar do aparato do acidente, nenhuma das vítimas corria perigo de vida, apurou o JN.

"Inicialmente foi reportado a existência de dois feridos, mas depois, passada a adrenalina do acidente, outros cinco ocupantes da carrinha começaram a queixarem-se de dores musculares. Foram todos transportados para o hospital", explicou ao JN, Orlando Matos, o comandante dos Bombeiros da Cruz Branca de Vila Real.

Para o local do acidente, foram enviadas oito ambulâncias, (cinco dos bombeiros da Cruz Branca e dois dos da Cruz Verde), que transportaram as vítimas para a urgência do Hospital Padre Américo, a unidade em Penafiel do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma patrulha da Unidade de Trânsito da GNR, ambas de Vila Real, também foram acionadas para o local do acidente.