Colisão em Amarante fez cinco feridos, incluindo mãe e dois filhos

Uma colisão rodoviária, esta quarta-feira à tarde, na EN101, em Amarante, provocou cinco feridos. Entre as vítimas estão duas crianças, de 3 e 9 anos, a mãe das crianças, de 33, e uma mulher de 82 anos.

Quatro das vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram levadas para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. A quinta vítima, assistida no local, não teve necessidade de ir ao hospital.

A colisão envolveu dois ligeiros de passageiros e ocorreu cerca das 16.15 horas, no lugar de Pombalina, na freguesia de Padronelo.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Amarante, com três viaturas e nove operacionais e a patrulha da GNR.