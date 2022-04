Colisão na A4 parou o trânsito em Amarante

Um acidente na A4, a 200 metros da saída para o Nó do IP9, em Castelões, Penafiel, provocou o corte do trânsito mais de duas horas no sentido Amarante-Penafiel.

O alerta de colisão foi dado às 16.08 horas. O sinistro provocou três feridos ligeiros, que seguiam nas viaturas acidentadas, um pesado e um ligeiro. Duas das vítimas, depois de assistidas pelas equipas da VMER do Vale do Sousa e SIV de Amarante, foram levadas pelos bombeiros de Amarante para a urgência do Hospital Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Uma terceira vítima, que sofreu ferimentos aparentemente muito leves, recusou ser transportado para o hospital.

O trânsito, com centenas de viaturas paradas ao longo do troço Amarante-Penafiel, foi retomado apenas numa faixa de rodagem às 18.30 horas. Após a retirada das viaturas sinistradas, as equipas de socorro procederam m à lavagem do pavimento.

A Unidade de Trânsito da GNR de Penafiel foi mobilizada para o local para tomar conta da ocorrência.