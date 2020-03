Colisão no túnel do Marão fez três feridos

António Orlando Hoje às 21:16 Facebook

Uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro, no Túnel do Marão, no final da tarde deste domingo, provocou três feridos ligeiros.

O acidente aconteceu no sentido Amarante - Vila Real e os feridos foram encaminhados para o Hospital de Vila Real.

A circulação numa via ainda permanece condicionada, adiantou o JN, fonte da Unidade de Transito de Vila Real.

O alerta foi dado pelas 18 horas e estiveram no local 19 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Amarante, de Vila Meã e da Cruz Branca de Vila Real.