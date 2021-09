Condutor fica ferido após trator capotar em Amarante

António Orlando Hoje às 16:24 Facebook

Um acidente com um trator agrícola, ao início da tarde desta terça-feira, em Amarante provocou ferimentos no condutor da máquina agrícola.

A vítima de 46 anos, operava com um trator nuns pequenos campos agrícolas propriedade da Cercimarante, no lugar do Castro, em Gatão, quando por razões desconhecidas "a viatura capotou na queda a um segundo campo localizado a uma conta inferior", indicou fonte dos Bombeiros de Amarante.

Assistida pela ambulância do INEM de Suporte Imediato de Vida (SIV), a vítima, fora de perigo, foi levada para a urgência do Hospital Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

"No meio do azar, o tratorista acabou por ter sorte ao ser cuspido da máquina agrícola evitando assim que ficasse debaixo do trator, o que diga-se, é um clássico neste tipo de acidentes com desfechos trágicos e que felizmente não ocorreu neste acidente", acrescentou a fonte.

Para o local do acidente, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Porto enviou três viaturas de emergência com um total de nove operacionais. O alerta foi dado às 12.35 horas.