Criança ferida com gravidade ao cair de trator agrícola em Amarante

Uma criança de 11 anos sofreu esta quinta-feira ferimentos graves ao cair de um trator agrícola, no lugar de Castanheiro Redondo, em Telões, Amarante.

A vítima, depois de estabilizada pelo socorro, foi levada com acompanhamento médico para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado cerca das 10.20 horas para os bombeiros de Amarante que enviaram para o local uma ambulância com dois operacionais. Alertado, o CODU enviou também para o local a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

Pelo que o JN conseguiu apurar, a criança viajava no trator agrícola conduzido pelo avô.