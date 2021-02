Antonio Orlando Hoje às 19:43 Facebook

Um homem de 27 anos ficou ferido na sequência do despiste da moto 4 que conduzia, na tarde deste sábado, na EN15, em Padronelo, no concelho de Amarante.

O acidente ocorreu no lugar da Cruz. Depois de assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Amarante, a vítima, livre de perigo, foi levada para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

A GNR tomou conta da ocorrência.