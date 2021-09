Trânsito retomado na A4 após despiste de pesado no sentido Amarante-Porto

JN/Agências Hoje às 06:58, atualizado às 07:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um veículo pesado de mercadorias contra um pórtico da autoestrada A4 obrigou a um corte total da circulação no sentido Amarante-Porto. Trânsito circula desde cerca das 7.30 horas.

O despiste ocorreu pelas 3 horas, ao quilómetro 11,5, tendo o motorista do veículo pesado ficado ligeiramente ferido.

O trânsito esteve cortado no sentido Amarante-Porto, com a alternativa à circulação a ser feita pelo nó de Valongo. A circulação foi retomada pelas 7.30 horas, com lentidão e uma fila com cerca de dois quilómetros.

O veículo pesado sinistrado está tomado na berma.

No local encontram-se 22 operacionais, apoiados por nove viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC).