Despiste fatal mata jovem em Amarante

Acidente ocorrido de madrugada em Fregim vitimou o único ocupante.

Um jovem, de 24 anos, morreu na madrugada deste sábado na sequência de um violento despiste ocorrido na Rua da Igreja, em Fregim, Amarante.

O acidente ocorreu por volta da 1.30 horas, quando Bruno Vieira seguia sozinho de carro em direção a Vila Caiz, freguesia de onde é natural. Em Fregim, a viatura conduzida pelo jovem entrou em despiste e galgou o passeio que separa as duas faixas da estrada, acabando por embater contra uma árvore.

Ainda foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Amarante - que mobilizaram para o local seis elementos apoiados por três viaturas - assim como por elementos das equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do suporte imediato de vida de Amarante, mas não resistiu aos ferimentos.

A GNR do Marco de Canaveses e Amarante estiveram no local do acidente, que está agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação. Para o local foi também mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM.

O corpo de Bruno Vieira foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.