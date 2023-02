Distrital do PS Porto insiste na reabertura da Linha do Tâmega

A Comissão Política Distrital do PS Porto aprovou por unanimidade uma recomendação proposta da Concelhia do PS Amarante, que defende a reabertura da Linha da Ferrovia do Tâmega.

A linha férrea do Tâmega, que ligava a estação da Livração, na Linha do Douro, a Amarante, foi encerrada em 2009, na altura com o argumento que seria para realizar obras de modernização, que nunca se realizaram, apesar dos protestos da população e autarcas.

Agora, para os socialistas "é imperioso prosseguir a política de cidadania ativa, traduzida na defesa da reabertura da Linha do Tâmega entre Amarante e o Marco de Canaveses, ponto de ligação direta à linha do Douro e, por essa via, à Área Metropolitana do Porto", pode ler-se na proposta de recomendação aprovada pelos socialistas.

Assim, foi "recomendado" ao presidente da Comissão Política Distrital do PS Porto "a constante negociação com o governo central, para garantir o desenvolvimento da linha ferroviária, levando a cabo um conjunto de iniciativas, designadamente: "reuniões com o Ministério das Infraestruturas, com vista à materialização da linha; diálogo com os vários agentes públicos decisores e o governo, para conhecimento, aprofundamento e elaboração de estudos e desenvolvimento dos projetos dessa via estruturante; o desenvolvimento de iniciativas para a promoção da construção dessa linha bem como para a sua utilização após construção", pode ler-se num comunicado emitido pelos socialistas.

A aprovação da proposta da Concelhia do PS Amarante decorreu na reunião da Comissão Política Distrital do PS Porto, que decorreu no fim de semana em Amarante.

Na ocasião os deputados e membros do secretariado distrital do Partido Socialista "visitaram instituições relevantes na atividade do terceiro setor no concelho (Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Amarante, Bombeiros Voluntários de Amarante e Centro Cultural de Amarante) e cujo peso significativo na fixação de mão de obra qualificada em áreas tão diferenciadas como são a saúde, o socorro e a cultura exige e merece a atenção dos poderes municipais", justifica o PS.

Ainda durante a reunião da Comissão Política Distrital foram aprovadas por unanimidade quatro moções setoriais apresentadas durante o XX congresso distrital realizado em Gondomar abrangendo temáticas como a água, os cuidados de saúde primários, o serviço postal e a situação nos CTT e a política de proteção social na área da deficiência.