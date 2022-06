Encontrado corpo de jovem desaparecido no Tâmega em Amarante

Os mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto encontraram o corpo do jovem de 26 anos, de Candemil, Amarante, que estava desaparecido desde sábado no rio Tâmega.

A vítima foi encontrada cerca das 17 horas deste domingo, próximo do local onde tinha sido vista pela última vez, na zona dos Morleiros, a jusante do açude das Azenhas, explicou ao JN Hélder Ferreira, Comandante Operacional da Proteção Civil Municipal de Amarante. O lodo, a profundidade do rio (entre os três e os sete metros) e os muitos rochedos foram as principais dificuldades sentidas pelos mergulhadores para localizarem o corpo do jovem.

O rapaz deixou de ser visto à superfície, cerca das 16.30 horas de sábado, quando atravessava a nado uma espécie de península existente no rio. Embora só a autópsia, que será realizada no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Penafiel, poderá esclarecer o que potenciou o afogamento da vítima, é admissível que o rapaz possa ter batido com a cabeça numa das rochas.

Participaram nas buscas, além dos Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários de Amarante, a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil com equipa de apoio psicológico, em articulação com o INEM.

O corpo foi levado para a morgue do Hospital Padre Américo em Penafiel.

Sensivelmente na mesma zona, em agosto de 2021, morreu em idênticas circunstâncias um estudante austríaco que estava em Amarante a fazer Erasmus.