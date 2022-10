Escapou com ferimentos após carrinha cair por ribanceira na Serra do Marão

Um empreiteiro de Amarante não ganhou para o susto, este domingo ao final da tarde, quando a carrinha que conduzia se despistou por uma ribanceira, em Girão, Candemil Amarante, em plena serra do Marão.

A carrinha só se imobilizou cerca de 30 metros abaixo da estrada, no meio do mato, indicou uma fonte ao JN.

O condutor, com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Amarante.

PUB

Pelo que o JN conseguiu apurar, o homem teria saído da casa do pai, a cerca de 100 metros do local do acidente, quando, por razões desconhecidas, se despistou. Na carrinha levava maquinaria para o trabalho da semana.

O alerta foi dado cerca das 18.40 horas tendo sido acionados os bombeiros com duas viaturas e sete homens, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e GNR.