Feira de promoção ao vinho verde homenageia António do Lago Cerqueira

António Lago Cerqueira, o precursor na promoção dos vinhos de Amarante, fundador das caves da Calçada e o primeiro a exportar Vinho Verde vai ser homenageado na edição deste ano do UVVA - Universo do Vinho Verde Amarante. Em 2019, o UVVA tinha homenageado Amadeo de Souza-Cardoso no âmbito do centenário da morte do célebre pintor.

Durante três dias, a 5.ª edição do UVVA terá "Conversas sobre o Vinho" onde se vai falar de espumantes e pét-nats, de vinhos verdes biológicos e gastronómicos, e assistir à batalha Avesso vs. Azal. Haverá ainda "Showcookings" com os chefs Francisco Gomes, António Loureiro e Vítor Matos; animação com DJs e atuações ao vivo, e um espaço dedicado à gastronomia regional.

Pela primeira vez vão atribuir-se os Prémios UVVA nas seguintes categorias: Grande Medalha de Ouro UVVA; Melhor Vinho Espumante; Melhor Vinho Branco; Melhor Vinho Rosé; e Melhor Vinho Tinto. O Melhor Vinho de Amarante será distinguido com o Prémio António Lago Cerqueira.

Realizado pela primeira vez em 2016, o UVVA "consolidou-se como um evento vínico de referência em toda a região, reforçando a aposta no vinho verde enquanto produto estratégico de desenvolvimento local e de promoção turística", garante fonte da Câmara de Amarante, entidade promotora do certame.

Ao longo de quatro anos, passaram pelo UVVA cerca de 15 mil visitantes que ficaram a conhecer o melhor que os cerca de 40 expositores de Vinho Verde tinham para oferecer, mas também a gastronomia e a cidade de Amarante.

O bilhete de acesso à edição deste ano custa cinco euros com oferta de copo oficial, porta-copos e um voucher de 2,5€ para descontar na compra de vinho.

Dias 17 e 18 de junho, o UVVA está aberto ao público das 17 horas às 24 horas, e o espaço lounge até às 2 horas. Dia 19, o horário de funcionamento é das 17 horas às 22 horas.

Promovido pelo Município de Amarante, através da InvestAmarante, o UVVA é organizado pela Essência do Vinho e tem como parceiros a Associação de Turismo do Porto e Norte, a Dolmen - Desenvolvimento Local e Regional, e o Círculo António Lago Cerqueira.