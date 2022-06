Festas de Junho regressam a Amarante com bebida e comida

Em honra de São Gonçalo de Amarante, santo padroeiro do concelho, milhares de pessoas invadem este fim de semana as ruas e dão vida às Festas de Junho. As festividades concelhias estão a ser aguardadas com enorme expectativa após dois anos de interregno motivado pela pandemia de covid-19.

A grande novidade deste ano é o Alameda FEST - uma nova zona com street food, bares e uma feira de artesanato - que anima a Alameda Teixeira de Pascoaes, entre as 22 horas e as 6 horas da madrugada, ao som de DJ"s.

Diz a tradição que a animação das "Festas do Junho" é grande, seja durante dia ou noite e, neste regresso, da festividade estão garantidos bombos em despique, (esta sexta-feira, no Largo S. Gonçalo), bandas musicais, ranchos folclóricos, marchas e barracas onde sobressaem os doces fálicos, os mais emblemáticos de Amarante. E, sendo uma festividade religiosa, o expoente da fé culmina, no domingo, ao final da tarde, com a procissão em homenagem a São Gonçalo e o lançamento de Cravos a partir da Igreja de São Domingos. Antes, por volta das 11 horas, revive-se a tradição da "Chegada dos Romeiros", cujo desfile tem início no Largo Conselheiro António Cândido - Arquinho.