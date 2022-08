Fogo de Amarante que lavra desde domingo foi dado como dominado

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

O incêndio que lavra desde domingo em Amarante, no distrito do Porto, foi esta segunda-feira dado como dominado, adiantou à Lusa o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta para o fogo foi dado domingo à tarde, pelas 14:25, na União de Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea, no concelho de Amarante.

Apesar de ter sido dado como dominado, no terreno continuam 81 operacionais, apoiados por 24 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Mil operacionais combatiam às 18:00 de hoje 10 incêndios ativos no país, com o apoio de 282 viaturas e 24 meios aéreos, com maior empenho de meios nos distritos de Santarém, Coimbra e Leiria, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 18:00 na página da ANEPC, os fogos em curso em Portugal continental estavam a ser combatidos por 1.000 operacionais, estando também 516 bombeiros a acompanhar incêndios em resolução e outros 762 em fogos em conclusão.

No total, estavam 2.278 operacionais no terreno, distribuídos por 47 incêndios - 10 em curso, 10 em resolução e 27 em conclusão -, com o apoio de 663 meios terrestres e 26 meios aéreos, refere a ANEPC.