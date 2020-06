GNR de Amarante resgata mocho-galego juvenil perdido na via pública

António Orlando Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Parque Biológico de Gaia ganhou mais uma ave selvagem recolhida pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Amarante. Trata-se de um mocho-galego, "Athene Noctua", jovem, que andava "perdido", em Amarante.

"Após uma denúncia apresentada no Posto Territorial de Alpendurada a relatar que se encontrava um mocho-galego juvenil na via pública, os militares da Guarda deslocaram-se ao local tendo-o recolhido e procedido à respetiva entrega no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia", explica fonte da Guarda.

Nas últimas semanas, a brigada ambiental da GNR já tinha recolhido, em Amarante, duas corujas-das-torres, ("Tyto alba") que tiveram o mesmo destino.

O mocho-galego é uma ave relativamente comum e encontra-se de norte a sul do país. É uma espécie residente, que está presente no país durante todo o ano, encontrando-se mais frequentemente em terrenos agrícolas com árvores dispersas e em olivais.