GNR recolheu mocho-galego

JN Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Núcleo de Proteção Ambiental de Amarante da GNR recolheu segunda-feira à tarde um mocho-galego, Athene Noctua.

Segundo um comunicado da GNR, os militares receberam uma denúncia a informar que se encontrava um mocho juvenil numa rua do concelho de Amarante. No local conseguiram recolher a referida ave que, após verificação da sua condição, foi possível concluir que não apresentava ferimentos.

Após a recolha, o mocho-galego juvenil foi entregue no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.

O mocho-galego, Athene Noctua, é uma ave relativamente comum e encontra-se de norte a sul do país. É uma espécie residente, que está presente no país durante todo o ano, encontrando-se mais frequentemente em terrenos agrícolas com árvores dispersas e em olivais.