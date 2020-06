Homem de 67 anos em estado grave após ser atropelado em Amarante

Antonio Orlando Hoje às 12:44 Facebook

Um reformado ficou gravemente ferido na sequência de um atropelamento por uma viatura ligeira esta manhã de sexta-feira na rua da Agração, em Telões, Amarante.

A vítima de 67 anos foi abalroada por uma viatura ligeira nas imediações do Tâmega Park (ex-Taboapan).

O sexagenário assistido pela SIV de Amarante foi, posteriormente, transportado pelos bombeiros para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

O condutor do ligeiro que atropelou o sexagenário, manteve-se no local prestando apoio à vítima até à chegada das autoridades, terá dito que não viu o transeunte na via por, alegadamente, ter ficado encandeado pelo sol.