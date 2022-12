Homem morre em colisão entre dois carros em Amarante

Um homem com cerca de 60 anos morreu, este sábado ao final da tarde, após uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, na Estrada Nacional 15, em Travanca, no concelho de Amarante.

Da colisão resultou também um ferido leve, de 31 anos, que foi transportado para o hospital de Penafiel. O corpo da vítima mortal, com cerca de 60 aos, foi levado para a instalação do Instituto de Medicina Legal, de Penafiel.

O alerta foi dado às 19.18 horas e desde essa hora que a via na Estrada Nacional 15 está obstruída. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã, às 22.30 horas a circulação ainda estava condicionada.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Meã, com cinco veículos e 18 operacionais, a SIV (Ambulância de Suporte Imediato de Vida) de Amarante, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do São João, a Brigada de Trânsito de Penafiel, a GNR de Vila Meã e o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.