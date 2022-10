Hospitais de Amarante e Penafiel retomam regulamento de visitas pré-covid

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), onde se incluem o Hospital Padre Américo (Penafiel) e Hospital de São Gonçalo (Amarante), retoma, a partir do próximo sábado, o regulamento de visitas aos doentes internados em vigor no período pré-pandemia.

Devido às restrições decorrentes da covid-19, as visitas aos doentes internados estavam condicionadas desde março de 2020, sendo agora retomadas nos moldes anteriores com o objetivo de regressar à normalidade e garantir a humanização dos cuidados de saúde, promovendo a evolução clínica dos doentes e o conforto emocional destes e das suas famílias.

Assim, a partir do próximo sábado, as visitas aos doentes internados passam a realizar-se da seguinte forma:

PUB

O horário geral de visita aos doentes é das 11 horas às 20 horas diariamente, exceto nos serviços com horário condicionado, que podem ser consultados no site do CHTS; a entrada de crianças menores de 12 anos é apenas permitida no período da tarde entre as 19.30 horas e as 20 horas. Esta visita poderá ser condicionada se existir contraindicação clínica; no Serviço de Medicina Interna, a visita de menores de 12 anos terá de ser previamente autorizada pelo médico responsável ou enfermeiro responsável; não é permitida a entrada de visitantes após as 20 horas.

O Sistema de visitas, através de cartões, retoma também o seu modelo habitual.