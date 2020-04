Hospital de S. Gonçalo com mais consultas e cirurgias em 2019

António Orlando Hoje às 14:09 Facebook

O Hospital de Amarante realizou, em 2019, 6219 cirurgias de ambulatório. Ao nível das consultas médicas, o número subiu para as 52.445.

Os dados foram revelados pela administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) no dia em que o hospital amarantino completa sete anos desde a inauguração.

Um outro dado revelado, relacionado com a produtividade do hospital, diz respeito ao número de doentes agudos saídos do internamento, 1985 no total.

Refira-se que a unidade, recentemente batizada de Hospital de S. Gonçalo, nome resgatado ao velho hospital da cidade, tem sistematicamente apresentado números de produtividade muito aquém do que foi expectável pelo avultado investimento de 40 milhões de euros pelo então Governo de José Sócrates.

"Gradualmente e de modo consolidado, o Hospital de São Gonçalo tem vindo a ser incluído no roteiro da atividade do CHTS nas mais diversas valências, havendo cada vez mais especialidades que ali realizam consultas e outros procedimentos", garante fonte da administração hospitalar, dirigida por Carlos Alberto Silva.

Nas próximas semanas, e "assim que a retoma paulatina da atividade", entretanto suspensa por causa da pandemia da Covid-19, possa ser assegurada, "mais algumas atividades do CHTS virão a ser reforçadas", acrescenta a fonte sem especificar quais.

No âmbito da humanização na prestação dos cuidados aos utentes, a administração hospitalar promete atribuir tablets por a cada ala do hospital de modo a que haja possibilidade de os doentes manterem contacto com familiares e amigos através da videochamada.

O Hospital S. Gonçalo, em conjunto com o Hospital Padre Américo, em Penafiel, constitui o CHTS, um dos centros hospitalares do país com maior carga assistencial, no que concerne à população e à área geográfica que tem a incumbência de assistir: trata da saúde a mais de 5% da população portuguesa, ou seja, 520 mil pessoas, localizadas em 12 concelhos de quatro distritos.