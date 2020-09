Igreja de S. Gonçalo de Amarante fechada para obras

Antonio Orlando Hoje às 16:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A empreitada de reabilitação, conservação e restauro da Igreja e Claustro do Convento de São Gonçalo começou esta manhã de terça-feira e vai prolongar-se por 16 meses.

Com a ajuda de funcionários municipais, a paróquia está a retirar o recheio da igreja para que o empreiteiro possa iniciar os trabalhos.

As imagens do padroeiro da cidade, São Gonçalo, e de Nossa Senhora de Fátima, podem ser visitadas na Igreja de S. Pedro. Recentemente recuperada, a Igreja de S. Pedro irá, também, receber as missas durante o período das obras na Igreja de São Gonçalo.

Apresentado em julho, o projeto de reabilitação, conservação e restauro da Igreja e Claustro do Convento de São Gonçalo conta com um investimento total de mais de dois milhões de euros (2.193.175,01 euros), dos quais 819.425,20 euros provêm do Norte 2020 - Programa Operacional Região Norte.

A empreitada vai decorrer em todo o edifício (coberturas, pisos, paredes, vãos) e recheio artístico (retábulos, esculturas, pinturas murais, painéis azulejares, entre outros), com o objetivo de reabilitar e conservar arquitetónica e artisticamente o monumento, projetando-o com valor de uso cultural, social, funcional, económico e turístico.