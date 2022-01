Igreja e claustro de São Gonçalo em Amarante reabrem terça-feira após restauro

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A igreja e o claustro do convento de São Gonçalo, em Amarante, reabrem segunda-feira, dia do padroeiro da cidade, depois de concluídas as obras de restauro naquele monumento nacional, informou fonte da câmara municipal.

"Encerrados há 16 meses, para obras de reabilitação, conservação e restauro no edifício (coberturas, pisos, paredes, vãos), mas também no recheio artístico (retábulos, esculturas, pinturas murais, painéis azulejares, entre outros), a Igreja e Claustro do Convento de São Gonçalo voltam a abrir à comunidade com toda a beleza e esplendor", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Os trabalhos incluíram intervenções nas coberturas, pisos, paredes e vãos e o recheio artístico do monumento (retábulos, esculturas, pinturas murais, painéis azulejares), também beneficiou de melhorias.

A igreja e o claustro do mosteiro constituem um dos locais de culto católico mais visitados no Norte, devido à devoção ao beato Gonçalo, popularmente conhecido como São Gonçalo, que viveu em Amarante e ali morreu, a 10 de janeiro de 1259.

A candidatura da paróquia de Amarante para a conservação e valorização do conjunto monumental foi aprovada no final de 2019 e contou com financiamento do Programa Operacional da Região Norte.

A obra contou com o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte, no acompanhamento, elaboração de projeto e na execução da obra, e a parceria da câmara.

Os trabalhos contaram ainda com o apoio de entidades privadas, nomeadamente a Fundação Manuel António da Mota.

PUB

No comunicado, assinala-se que "desde a sua construção, no século XVI, nunca se realizou uma intervenção global no edifício, apenas acrescentos e pequenas obras de reparação".