A bebé Maria nasceu na ambulância dos bombeiros de Amarante

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Amarante foi nesta segunda-feira, 29 de abril, sala de parto para o nascimento uma menina com 38 semanas de gestação.

A bebé, Maria, e a mãe, Camila Carvalhais, estão bem de saúde, internadas em regime de pós-parto no Hospital Padre Américo, a unidade do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa sediada em Penafiel.

O parto foi iniciado pelos bombeiros Diogo Pinheiro e Luís Moreira Bombeiros, que faziam o transporte da parturiente, e concluído pela equipa da ambulância Suporte Imediato Vida (SIV) de Amarante, Helena Santos, enfermeira, e Pedro Teixeira, técnico de emergência pré-hospitalar.

Maria é o segundo filho de Camila Carvalhais e Hélder Gonçalves. Segundo fonte dos bombeiros de Amarante, "os pais mostraram gratidão para com o serviço e prontidão prestados pelos meios acionados para a ocorrência".