Acidente faz três feridos e condiciona trânsito no Túnel do Marão

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no interior do Túnel do Marão provocou, esta quinta-feira, três feridos e obrigou ao corte de uma das vias da galeria, no sentido Amarante - Vila Real.

Segundo fonte da GNR, o acidente provocou ferimentos ligeiros a três pessoas. O trânsito deverá ser normalizado na próxima hora.

O alerta para o acidente foi dado às 17 horas e foram acionados para o local 11 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Amarante e da Cruz Branca, de Vila Real, e ainda da GNR.