Automobilista atropelado em Amarante

Um atropelamento em Freixo de Cima, Amarante, deixou ferido um homem de 40 anos, que momentos antes tinha saído da viatura que conduzia na EN15. O alerta de atropelamento foi acionado cerca das 3.34 horas deste domingo.

A vítima atingida na face ficou com a visão afetada, razão pela qual os Bombeiros Voluntários da Lixa, que prestaram socorro, tiveram de transporta-lo para a urgência oftalmológica do Hospital de S. João, apurou o JN. Refira-se que a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa não tem especialidade de oftalmologia.