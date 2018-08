Carrinha capota na A4

António Orlando 21 Maio 2018 às 19:27 Facebook

Uma condutora ficou ferida, esta segunda-feira à tarde, num acidente com capotamento ocorrido na A4 em Amarante.

A carrinha de caixa aberta seguia no sentido Vila Real-Amarante, quando capotou na zona do viaduto, em Padronelo, cerca das 17 horas. A vítima, com cerca de 40 anos, socorrida pelos bombeiros de Amarante, foi levada para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Os bombeiros mobilizaram 10 voluntários em três viaturas. Inicialmente suspeitou-se que o acidente tinha envolvido uma carrinha com trabalhadores da construção civil, o que não se confirmou. A Unidade de Trânsito de Vila Real da GNR tomou conta da ocorrência.