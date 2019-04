Jovem de 22 anos morre em colisão com camião em Vila Meã

Mónica Ferreira Hoje às 10:21, atualizado às 11:54 Facebook

Uma colisão entre um carro e um camião na EN211, em Vila Meã, Amarante, causou a morte a um jovem de 22 anos, esta sexta-feira de manhã.

O acidente aconteceu na EN 221, junto à Rotunda do Seixo, quando o carro, conduzido por Miguel Fonseca, entrou em despiste, embatendo contra um camião de transporte de mercadorias.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Vila Meã e pela VMER do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Miguel Fonseca tinha 22 anos e residia em S. Mamede de Recesinhos, Penafiel. Estava emigrado em França.