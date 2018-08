Cinco feridos numa colisão em Travanca

António Orlando 30 Abril 2018 às 16:25 Facebook

Uma colisão automóvel ocorrida, cerca das 14 horas, na Estrada Nacional (EN) 15, em Travanca, Amarante, provocou cinco feridos, um dos quais grave. O acidente envolveu três viaturas.

As vítimas (a mais nova terá 20 anos e a mais velha 50), depois de socorridas pelos bombeiros de Vila Meã e Lousada, foram encaminhadas para a Urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

"Quando chegamos ao local do acidente, deparamo-nos com a existência de cinco vítimas, duas das quais estavam encarceradas", indicou ao JN fonte dos bombeiros.

Os feridos são de Travanca, Amarante e de Santa Marinha do Zêzere, Baião.

O acidente ocorreu a meio de uma longa reta da EN15, em zona de fronteira entre Travanca (Amarante) e Caíde de Rei (Lousada).

Duas das viaturas, uma carrinha Volkswagen Passat e uma Renault Clio, seguiam em direção a Amarante, para participar num casamento e uma terceira, uma Renault Mégane, circulava em sentido contrário, em direção a Penafiel.

No local, populares admitiram que a colisão deverá ter sido motivada por uma ultrapassagem mal calculada.

O acidente, registado pela Unidade de Trânsito da GNR de Penafiel, será agora alvo de inquérito.

Das 10 viaturas enviadas pelos bombeiros para prestar socorro ao acidente, seis eram ambulâncias.