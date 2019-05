Corpo de homem de 73 anos resgatado do rio Tâmega em Amarante

Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 73 anos dado como desaparecido em Amarante desde quarta-feira foi encontrado sem vida no rio Tâmega junto àquela cidade, este sábado, indicou fonte do Comando Territorial do Porto da GNR.

A GNR informou o delegado de saúde da ocorrência, mas a Polícia Judiciária só será alertada se se vier a suspeitar de crime, ainda segundo a fonte.

O corpo foi resgatado cerca das 13 horas num troço do rio no lugar da Torre, Amarante, com a ajuda dos bombeiros locais, tendo sido mobilizados para o local 13 efetivos, apoiados por seis viaturas.