Crianças carenciadas de Contumil visitaram quartel dos Bombeiros de Amarante

Os jovens fazem parte do projeto social "Contu Mil Sonhos" coordenado por estudantes da Faculdade de Economia do Porto. A visita ao quartel de Amarante decorreu no âmbito do Campo Férias que o projeto está a desenvolver.

Nos bombeiros de Amarante as crianças entusiasmaram-se com as viaturas destinadas a combate de Incêndios Urbanos e Florestais, Desencarceramento e Apoio e com as Ambulâncias de Socorro pré-hospitalar. O encontro com os caninos da Equipa Cinotécnica foi outro ponto alto da experiência a par da visita à sala de dados, vulgarmente designada por central de telecomunicações.

Numa das etapas da visita foram apresentadas às crianças os materiais de desencarceramento e de incêndios florestais e urbanos. Na ocasião, os jovens tiveram oportunidade de manusear as ferramentas de socorro. Da mesma forma foi também explicado pelos bombeiros, Bruno Pinto e Manuel Freitas, algumas das técnicas, funções dos veículos e respetivo material.

A visita seguiu prosseguiu com experiências na secção pré-hospitalar onde foi demonstrado pelos bombeiros, Tiago Morais, Tânia Magalhães e Nuno Ribeiro, as técnicas de imobilização em trauma e os aparelhos utilizados para avaliação de vítimas nas ambulâncias de socorro.

No encontro com a Equipa Cinotécnica dos Bombeiros de Amarante "os putos de Contumil" contactaram com Benji e Blade, os cães de busca e resgate acompanhados dos Binómios Carlos Macieira e Ivone Pinheiro. A conversa versou em torno das peripécias que a Equipa já teve de enfrentar nas diversas ocorrências em que tiveram de acudir. No final foram executados dois exercícios de busca e salvamento em edifícios colapsados.

O projeto social "Contu Mil Sonhos" começou em 2017, juntando o sonho de um Missionário da Verbum Dei ao de nove estudantes da Faculdade de Economia do Porto. Assim nasceu o projeto, na altura chamado de Pão da Alegria, que consistia em organizar um campo de férias para as crianças do bairro de Contumil, no Porto. "Hoje somos muito mais do que um campo de férias, somos uma família", garantem os estudantes que dão corpo ao "Contu Mil Sonhos".